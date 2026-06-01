Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahndungserfolge am Bremer Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 28.05.2026 - 31.05.2026

Insgesamt fünf mit Haftbefehl gesuchte Personen nahm die Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof in den vergangenen Tagen fest.

Schon am Donnerstag rückte ein 40-Jähriger in den Fokus der Bundespolizisten. Er klingelte an der Bundespolizeiwache, um eine Diebstahlsanzeige aufzugeben. Bei der Sachverhaltsaufnahme verstrickte er sich jedoch in Widersprüche. Außerdem ermittelten die Beamten anhand von Videoaufzeichnungen, dass der Mann nicht Opfer einer Straftat geworden war. Die Wache verlassen durfte er daraufhin jedoch nicht. Beim Abgleich der Personalien kam heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Osterholz von der Staatsanwaltschaft Verden gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen Verstößen gegen die STVO hatte er Geldstrafen inklusive Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt mehr als 7.700 Euro zu zahlen. Da er nicht über die Geldsumme verfügte, landete er in der Bremer Haftanstalt.

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei im Nahbereich des Bremer Hauptbahnhofs einen 32-Jährigen. Sie stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Verden dem Mann wegen 17-fachen Betrugs habhaft werden wollte. Der Gesuchte konnte die geforderte Geldstrafe zzgl. Verfahrenskosten in Höhe von 1.500 Euro nicht zahlen. Auch er musste eine 55-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Bremer Justizvollzugsanstalt antreten.

Etwa eine Stunde später, gegen 20:55 Uhr, wurde ein 46-Jähriger durch Zivilkräfte im Bremer Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Auch gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Bremer Staatsanwaltschaft. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung hatte er eine einjährige Haftstrafe zu verbüßen. Bei seiner Kontrolle fanden die Einsatzkräfte in der Hosentasche in einem Gefrierbeutel versteckt Bargeld in Höhe von knapp 13.000 Euro. Da der Mann keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, leitete die Bundespolizisten ein Verfahren wegen Geldwäsche ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Bremer Haftanstalt zur Verbüßung seiner Haftstrafe eingeliefert.

Am Samstag gegen 00:47 Uhr waren die Einsatzkräfte erneut erfolgreich. Sie nahmen einen 32-Jährigen fest, der wegen Diebstahls mit Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Verden und Bremen gesucht wurde. Insgesamt musste er Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 2.360 Euro zahlen. Da er die geforderte Geldsumme nicht zahlen konnte, wanderte auch er für die nächsten 85 Tage ins Gefängnis.

Am Sonntagabend verhafteten die Bundespolizisten schließlich eine 32-Jährige nach einem Diebstahl aus einem Bahnhofsgeschäft. Bei der Feststellung ihrer Personalien kam ans Licht, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Diebstahls gesucht wurde. Da sie die geforderte Geldsumme in Höhe von 2.040 Euro nicht aufbrachte, musste auch die 32-Jährige ersatzweise für 85 Tage ins Gefängnis.

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