Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Ladendiebstahl wird ihm zum Verhängnis - Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 8. Mai 2026 / 16:15 Uhr

Am späten Freitagnachmittag verhafteten Bundespolizisten im Bremer Hauptbahnhof einen gesuchten Mann. Dieser war zuvor aufgefallen, da er Waren aus einer Drogerie im Hauptbahnhof entwendet hatte.

Gegen 16:15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Bahnhofsgeschäfts, wie der 43-Jährige mehrere Kosmetikartikel aus den Regalen nahm, diese einpackte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Artikel zu bezahlen. Eine Streife der Bremer Bundespolizei wurde gerufen, die den Mann vorläufig festnahm. Beim Abgleich der Personalien des Ladendiebs im Fahndungscomputer stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein seit wenigen Stunden aktiver Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade bestand. Der Gesuchte hatte eine Geldstrafe zuzüglich Verfahrenskosten wegen Bedrohung in Höhe von fast 1.500 Euro zu zahlen. Da der Mann aus Bremerhaven die offene Geldforderung nicht begleichen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten noch am selben am Abend in die Bremer Justizvollzugsanstalt.

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