Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Heranwachsende klettern auf Baukran

Stade (ots)

Am Freitag gegen 23:50 Uhr meldete eine Anwohnerin der Elise-Fischer-Straße ihre Beobachtung, dass sich zwei junge Männer auf einem Baukran aufhalten würden.

Eine Funkstreife fuhr zum Einsatzort und stellte zwei Personen auf der Plattform neben dem Führerhaus fest. Nach Aufforderung stiegen die beiden Männer vom Kran hinab. Die beiden 18-Jährigen, einer aus Buxtehude und einer aus Buchholz, erklärten den Beamten, dass sie sich spontan dazu entschieden hätten, auf den Kran zu klettern, um sich die Aussicht anzuschauen. Den Kran hätten sie beim Spazierengehen entdeckt und daraufhin den Entschluss gefasst, nach oben zu steigen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ein, da die Heranwachsenden zum Betreten der Baustelle einen Zaun überklettert hatten. Sachschäden konnten in der Nacht nicht festgestellt werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Nachahmungen solcher Aktionen. Das Besteigen von Baukränen birgt ohne entsprechende Sicherungsausrüstung eine Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell