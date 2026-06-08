Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Streit zwischen Schülerinnen eskaliert - Reizstoff in Schultoilette freigesetzt - vier Personen leicht verletzt

Stade (ots)

Um 10:13 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Glückstädter Straße zu den Berufsbildenden Schulen (BBS) III alarmiert. In einer Schultoilette war ein reizender Stoff freigesetzt worden, woraufhin ein großes Aufgebot an Rettungskräften zur Schule eilte.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich zwei 16-jährige Schülerinnen zur Klärung eines Streits in den Sanitärräumen getroffen hatten. Die Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin eine der Jugendlichen ihre Kontrahentin körperlich angriff. Die Attackierte wehrte sich und besprühte die Angreiferin mit einem Reizstoff (Pfefferspray). Der Reizstoff verteilte sich in der Toilette und verletzte neben der Kontrahentin auch zwei unbeteiligte 19-jährige Schülerinnen sowie eine Schulassistentin leicht. Die drei verletzten Schülerinnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, die Schulassistentin verzichtete zunächst auf eine weitergehende medizinische Versorgung. Die vier beteiligten Schülerinnen sind alle in Stade wohnhaft.

Gegen die Jugendliche, die das Pfefferspray einsetzte, wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet: eines wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil ihrer Streitkontrahentin und ein zweites wegen fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil der beiden 19-Jährigen sowie der Schulmitarbeiterin.

Gegen die besprühte Schülerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

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