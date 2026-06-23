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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Obersulm: Neue Kenntnisse zum Freibadfall

Landkreis Heilbronn (ots)

In einem Freibad in Obersulm-Affaltrach kam es am Samstag zu einem Einsatz der Polizei, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6299623. Ermittlungen ergaben nun, dass es nicht zu einem Verstoß gegen die Freibadordnung kam, insbesondere auch nicht zum Rauchen außerhalb des erlaubten Bereichs. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen, auch in Bezug auf eine mögliche Missachtung von Weisungen im Rahmen des Hausrechts, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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