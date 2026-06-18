Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brand in Nebengebäude: Feuerwehr sichert angrenzende Wohnhäuser

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Königswinter (ots)

Der Brand eines nicht zu Wohnzwecken genutzten 1,5 geschossigen Nebengebäudes in der Königswinterer Altstadt hat die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag beschäftigt. Durch Einsatz mehrerer Rohre in Riegelstellung konnte die Brandausbreitung auf unmittelbar angrenzende Gebäude verhindert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten mehrere Bewohner bereits mit Gartenschläuchen begonnen, erste Löschmaßnahmen einzuleiten. Das Objekt wurde zerstört. Nach Evakuierung von Wohngebäuden in der Nähe konnten im Einsatzverlauf alle Menschen hierhin zurückkehren.

Um 2.06 Uhr in der Nacht zu Donnerstag war die Freiwillige Feuerwehr Königswinter in die Wilhelmstraße in der Altstadt alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein 1,5 geschossiges Nebengebäude bereits in voller Ausdehnung. Das Haus war nur durch eine Gasse bzw. durch Hauseingänge anderer Häuser erreichbar. Die Feuerwehr leitete unmittelbar die Brandbekämpfung mit bis zu 3 C-Rohren ein, um eine Ausdehnung zu verhindern. Dies gelang nachfolgend. Parallel erfolgte die Evakuierung von zwei Wohngebäuden. 5 Bewohner wurden unverletzt vom Rettungsdienst gesichtet. Um 2.43 Uhr konnte die Einsatzleitung "Feuer in der Gewalt" melden. Das in den letzten Jahren nur noch als Schuppen genutzte Brandobjekt wurde jedoch vollständig zerstört. Gegen 3 Uhr konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Umfangreiche Nachlöscharbeiten dauerten bis nach 4 Uhr an. Die Gasse wurde auf Grund der Einsturzgefahr durch den Baubetriebshof für den Fußgängerverkehr gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Altstadt sowie Nieder- und Oberdollendorf sowie der städtische Rettungsdienst mit 39 Einsatzkräften. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

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