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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Assamstadt: Lkw-Fahrer bei Spiegelstreifer verletzt

Ein Lkw-Fahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 513 bei Assamstadt verletzt. Gegen 8:15 Uhr war ein 69-Jähriger mit seiner MAN Sattelzugmaschine samt Sattelzug von Assamstadt in Richtung Horrenbach unterwegs. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer befuhr die Strecke mit gleicher Fahrzeugkombination der Marke Mercedes-Benz in Richtung Assamstadt. Rund 1,5 Kilometer vor Assamstadt kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr zur seitlichen Kollision der jeweils linken Außenspiegel der beiden Lastkraftwagen. Da das Fahrerfenster des Mercedes geöffnet war, gelangten Glassplitter in das Führerhaus. Der 54-jährige Fahrer wurde hierdurch verletzt und nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Lkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.600 Euro.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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