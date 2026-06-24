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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Hohlweg in Neckarelz kam es am Dienstag gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Mazda, begutachtete zunächst den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren gehandelt haben, der mit einem dunklen Mercedes-Benz unterwegs war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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