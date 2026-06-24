Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall und körperliche Auseinandersetzung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wittighausen: Traktor contra Motorrad - 53-Jähriger leichtverletzt

Ein 75 Jahre alter Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 511 mit einem 53-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 75-Jährige fuhr gegen 18:05 Uhr von Wittighausen in Richtung Kirchheim. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, welcher in gleicher Richtung hinter ihm fuhr und ihn überholen wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten Motorradfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Werbach: In Streit geraten - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann soll am Samstagvormittag in Werbach einem 73-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Der Unbekannte soll gegen 10:00 Uhr zunächst mit dem 73-Jährigen an der Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll der Unbekannte, nachdem sich der 73-Jährige in sein Auto gesetzt hatte, ihm durch die offenstehende Fahrerscheibe ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann war zirka 53 bis 57 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen Dreitagebart, hatte graumeliertes, welliges Haar und soll mit einem roten Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell