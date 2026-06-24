Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Falsche Bankmitarbeiter, Bedrohungen, Einbrüche und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag wurde eine Seniorin in Neckarsulm von falschen Bankmitarbeitern betrogen. Die Frau erhielt gegen 13:40 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Bankkarte überprüft werden müsse. Hierfür würde ein Kollege bei ihr zuhause vorbeikommen und die Karte mitnehmen. Gegen 14:25 Uhr tauchte dann ein Unbekannter Mann mit dunklem Teint bei der Frau auf, nahm die Karte an sich und verließ die Wohnung wieder. Kurze Zeit später rief das Opfer bei ihrer Bank an und musste erfahren, dass bereits ein niedriger vierstelliger Betrag unberechtigt von ihrem Konto abgehoben wurde. Wer hat am Dienstag, im Bereich der Pichterichstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

A81/Ilsfeld: Mit Schusswaffe bedroht

Am frühen Dienstagabend wurde ein Mann auf einem Rasthof bei Ilsfeld von einem Anderen mit einer Schusswaffe bedroht. Gegen 18:30 Uhr soll ein 42-Jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Durchfahrt des Parkplatzes mit seinem Sattelzug blockiert haben. Daher wurde er von einem 56-Jährigen auf diesen Umstand angesprochen und gebeten die Fahrbahn freizumachen. Daraufhin soll der Jüngere, welcher sich noch im Führerhaus seines Fahrzeugs befand, eine Waffe gezogen und den Älteren bedroht haben. Durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der Rasthof umgehend gesperrt und der 42-Jährige widerstandslos festgenommen. Im Führerhaus konnte eine Gaspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 19:30 Uhr wurde die Sperrung der Rastanlage wieder aufgehoben. Der Festgenommene wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro wieder auf freien Fuß entlassen.

Abstatt: Personen mit Messer bedroht

Am Dienstagabend bedrohte ein Mann in Abstatt zwei Personen mit einem Messer. Gegen 18:45 Uhr trafen die drei Männer durch Zufall in der Straße "Roßschinder" aufeinander. Hier soll der 45-Jährige, stark alkoholisierte Mann zunächst wirre Dinge gesagt haben. Im weiteren Verlauf bedrohte er die beiden Anderen aus relativ großer Distanz mit einem Küchenmesser. Als ein Zeuge den 45-Jährigen ansprach entfernte er sich in Richtung Kirschenwiesen. Hier konnte er kurz darauf von den alarmierten Einsatzkräften widerstandslos festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Heilbronn: Versuchte Einbrüche in Hundeschule und Freibad - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am Dienstag in eine Hundeschule in Heilbronn-Biberach einzubrechen. Zwischen Mitternacht und 10:30 Uhr machte sich der Täter an der Eingangstüre des Gebäudes in der Bonfelder Straße zu schaffen. Der Versuch misslang, weshalb sich die Person unerkannt entfernte. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte sich ein Einbrecher Zutritt zum Kiosk und dem Bürogebäude auf dem Freibadgelände in Kirchhausen zu verschaffen. Auch hier gelang es nicht, das Innere der Gebäude zu betreten. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Gemmingen: Einbruch in Kiosk - Wer hat etwas gesehen

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in den Kiosk auf dem Gelände des Gemminger Freibads ein. Zwischen 23 Uhr am Montag und 4 Uhr am nächsten Morgen schlugen der oder die Täter eine Scheibe des Gebäudes im Freizeitweg ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden Schränke und Schubladen geöffnete und Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Siegelsbach: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Zu Wochenbeginn brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Siegelsbach ein. Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:15 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Ringstraße. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte - Wer hat etwas gesehen?

Ein Unbekannter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in Heilbronn ein. Zwischen 22:30 Uhr am Montag und 9 Uhr am folgenden Morgen schlug der Täter eine Scheibe des Gebäudes in der Gerberstraße ein und gelangte so ins Innere. Anschließend wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Leingarten: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Am Dienstagabend verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Leingarten. Zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr gelangte der Täter auf bisher unbekannte Weise in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße und entwendete Bargeld und Schmuck. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Möckmühl: Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Am Dienstagnachmittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall bei Möckmühl schwer verletzt - der Verursacher flüchtete. Gegen 15:50 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße 1095 von Möckmühl in Richtung Roigheim unterwegs. Vermutlich beim Versuch den jungen Mann zu überholen fuhr ein bisher Unbekannter auf den Roller auf, woraufhin der 17-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Seat mit Heilbronner Kennzeichen handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Gundelsheim: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Zu Beginn der Woche brach eine unbekannte Person in einen Kindergarten in Gundelsheim ein. Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und 6:30 Uhr am folgenden Morgen öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Danziger Straße und gelangte so ins Innere. Hier wurde versucht die Tür zum Büro aufzubrechen. Dies misslang. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute und hinterließ Schäden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Kindergarten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 41041 beim Polizeiposten Gundelsheim zu melden.

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