Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Frauentorstraße. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher. Gäste eines Restaurants teilten eine alkoholisierte Person mit einer Schusswaffe mit. Gegen 21.15 Uhr betraten die Einsatzkräfte das Restaurant und kontrollierten den Mann. Zwischenzeitlich hatten die Gäste dem 73-Jährigen die Schreckschusswaffe bereits abgenommen, nachdem der Mann diese mit der Waffe bedrohte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 73-Jährigen. Der 73-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligte dar und kann zudem strafrechtliche Konsequenzen haben.

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