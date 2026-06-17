Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Dienstagabend (16.06.2026) in der Mercedesstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer wendete gegen 23.30 Uhr in der Mercedesstraße, als er bemerkte, wie ein weißer SUV von hinten mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam und gegen sein Heck stieß. Der unbekannte SUV-Fahrer fuhr daraufhin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Verdacht besteht, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell