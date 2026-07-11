Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Personensuche in Bostel

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Celle (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Ortsfeuerwehr Bostel zu einer Personensuche im Ortsteil Bostel alarmiert. Gesucht wurde eine 79 Jahre alte und an Demenz erkrankte weibliche Person. Die Frau war seit Freitagnachmittag aus einem örtlichen Pflegeheim abgängig. Zuvor erfolgten bereits Suchmaßnahmen der Polizei Celle.

Zunächst wurde durch die Einsatzkräfte der Ortsbereich Bostel abgesucht. Nachdem diese Suche erfolglos verlief wurde der Suchbereich erweitert und die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Garßen und Scheuen sowie die Außenwache Heese der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache nachalarmiert. Zusätzlich wurde die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr und die Drohnengruppen der Feuerwehren Bröckel und Lohheide unterstützend alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde stufenweise ein erweiterter Suchradius abgesucht. Die Suche erfolgte bodengebunden mit Fahrzeugen, Fußtrupps und per Fahrrad. Zusätzlich erfolgte eine Suche aus der Luft mit zwei Drohnen.

Die Gesamtsuche verlief bis in den frühen Nachmittag ergebnislos und wurde um 16:30 Uhr abgebrochen.

Die Versorgung der Einsatzkräfte mit Kaltgetränken und Snacks erfolgte durch den Malteser Hilfsdienst und das Deutsche Rote Kreuz.

Im Einsatz waren rund 90

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