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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei geht ersten Hinweisen nach Schlägerei nach

Neubrandenburg (ots)

Gestern Vormittag gegen 10.50 Uhr ist es in der Neubrandenburger Ziegelbergstraße zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu den Tatverdächtigen nach.

Ein 37-jähriger und ein 34-jähriger Deutscher waren gestern auf Höhe der Musikschule unterwegs, als zwei Jugendliche von der anderen Straßenseite plötzlich zu ihnen kamen. Es soll ein Wortgefecht gegeben haben, kurz danach sollen die Jugendlichen eine Schlägerei begonnen haben. Als sich ein Autofahrer einmischte, gingen die Tatverdächtigen in Richtung Engels-Ring weg.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll etwas kräftiger sein, etwa 1,85 Meter groß. Er soll mit einem hellen Strickpullover und beigefarbener Hose bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack getragen haben. Der andere sei dünn, knapp 1,70 Meter groß, er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenshirt und dunkler Jeans, ebenfalls trug er einen schwarzen Rucksack. Beide werden als arabische Phänotypen beschrieben. Beide sollen wie 17-19 Jahre alt aussehen.

Die Polizei hat überprüft derzeit schon erste konkretere Hinweise auf die beiden Verdächtigen. Wer zusätzlich sachdienliche Angaben zu den beiden machen kann, wendet sich an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Vor Ort wurden die beiden Deutschen ärztlich behandelt, der 37-Jährige galt zum Zeitpunkt des Einsatzes als leichtverletzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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