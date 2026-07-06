Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mehrere Kleintransporter brennen in Westercelle

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Celle (ots)

Um 03:01 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einem gemeldeten Containerbrand in die Wernerusstraße im Ortsteil Westercelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese mehrere brennende Kleintransporter auf dem Hof eines Gewerbeunternehmens fest. Das Feuer drohte auf weitere Fahrzeuge und einen Zaun überzugreifen.

Unverzüglich wurde durch die Feuerwehr die Brandbekämpfung eingeleitetet. Des Weiteren veranlasste der Einsatzleiter eine Alarmstufenenerhöhung, sodass weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden.

Durch eine Riegelstellung konnte die Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Insgesamt brannten vier nebeneinander abgestellte Kleintransporter. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen drei C-Rohre zum Einsatz. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren kleineren Explosionen innerhalb der Fahrzeuge. Ursache hierfür waren vermutlich Spraydosen.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Da die Ladeflächen der betroffenen Fahrzeuge voll beladen waren, mussten diese unter Atemschutz entladen und somit vom Brandgut befreit werden .

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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