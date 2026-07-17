Polizei Mettmann

POL-ME: 27-Jähriger von Jugendlichen beraubt - 2607050

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Velbert (ots)

Am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, wurde in Velbert Langenberg ein 27- Jähriger Mann von vier Jugendlichen beraubt. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 21:30 Uhr wurde der Wuppertaler auf Höhe einer Unterführung an der Kamper Straße von vier Jugendlichen angegriffen. Die Gruppe näherte sich aus Richtung der Dr.-Hans-Karl-Glinz-Straße, schlug auf den jungen Mann ein und entwendete anschließend sein Handy. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier 16 bis 17 Jahre alte Jungen mit südländischem Erscheinungsbild.

Einer der Täter kann folgendermaßen näher beschrieben werden:

- circa 1,75 Meter groß - schmächtige Statur - schwarzer Bart - bekleidet mit einem grauen Jogginganzug der Marke Nike - trug eine Basecap

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an der Kamper Straße gemacht oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

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