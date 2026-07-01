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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt nach Bürgerhinweis unterbunden

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 01.07.2026, gegen 18.15 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und meldet den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der B 197 aus Richtung Friedland kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Ein PKW Volvo fahre in starken Schlangenlinien und wechsle unkontrolliert die Geschwindigkeit. Nachdem das Fahrzeug am Abzweig Neubrandenburg Ost auf die BAB 20 einbog und dort nur eine Geschwindigkeit zwischen 60 - 80 km/h fuhr, konnte es durch Beamte des Polizeireviers Friedland eingeholt und dann an der Abfahrt Pasewalk Nord kontrolliert werden. Eine Atemalkoholmessung bei dem 54- jährigen russischen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,87 Promille. Im Anschluss erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann, mit Wohnsitz in Berlin, wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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