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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung - Zeugenaufruf

LPI-EF: Schwere Brandstiftung - Zeugenaufruf
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Erfurt (ots)

Am 13.06.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Holunderweg 8 in Erfurt zu einer schweren Brandstiftung. Eine bisher unbekannte Person entzündete ein Handtuch und versuchte hiermit die Wohnungstür eines 34-Jährigen in Brand zu setzen. Der Brand wurde rechtzeitig bemerkt und durch die angeforderte Feuerwehr gelöscht. Die Wohnungstür wurde jedoch massiv beschädigt, es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Durch die Erfurter Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Angabe des Aktenzeichens 0147024/2026 zu melden. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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