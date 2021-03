Polizei Mettmann

POL-ME: Stromverteilerkasten nach Unfall abgebrannt - Verursacher flüchtet - Velbert - 2103084

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4866297) kam es am Dienstagabend (16. März 2021) zu einem Verkehrsunfall an der Elberfelder Straße in Velbert. Dort war ein bislang unbekannter Autofahrer von der Straße abgekommen und auf Höhe der Bushaltestelle "Panoramabad / Hardenbergschule" mit einem Stromverteilerkasten zusammengestoßen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 19:45 Uhr war laut Zeugen der bislang noch unbekannte Fahrer mit seinem Wagen mit aufheulendem Motor und deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Elberfelder Straße gefahren, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf Höhe des Wiesenwegs auf Seiten des Panoramabads gegen einen Stromkasten krachte. Ein Anwohner beobachtete, wie der Fahrer anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Wuppertal davonfuhr.

Anschließend wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Velbert vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich noch die Trümmer des völlig zerstörten Stromverteilerkastens löschen, der ähnlich wie ein Silvesterfeuerwerk abbrannte (siehe dazu Video auf der Facebook-Seite der Kreispolizeibehörde Mettmann).

Durch den zerstörten Stromverteiler kam es im Bereich Wiesenweg zu einem Stromausfall. Laut Auskunft der Stadtwerke wurde der Schaden noch in der Nacht behoben, die Versorgung war um 1:45 Uhr wiederhergestellt.

Die Polizei fahndete unterdessen nach dem flüchtigen Unfallauto und sicherte am Unfallort erste Spuren, darunter auch Teile des verunfallten Autos. Laut Zeugenberichten soll es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers möglicherweise um einen roten BMW gehandelt haben. Dies stimmt mit den vor Ort aufgefundenen Spuren überein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zu dem Unfallverursacher oder hat kürzlich einen roten BMW mit korrespondierenden Unfallschäden gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

