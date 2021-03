Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger entwendet Seniorin Bargeld - Langenfeld - 2103083

Mettmann (ots)

Am Dienstag (16. März 2021) hat sich ein bislang unbekannter Mann durch einen Trick Zugang in die Wohnung einer 82-jährigen Langenfelderin verschafft und dort Bargeld entwendet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um vor den Maschen der Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr kam die Langenfelderin von Besorgungen in der Stadt zurück zu ihrer Wohnung an der Eichenfeldstraße. Vor ihrer Wohnungstür traf sie einen Mann, der sich als entfernter Bekannter ausgab. Zudem gab der Mann der Frau gegenüber an, ihr eine Jacke, Uhren und Schmuck schenken zu wollen.

Nachdem beide die Wohnung der Frau betreten hatten, begann der Mann sich in den Schränken der Frau umzusehen. Als er kurz danach die Wohnung verließ, stellte die Langenfelderin fest, dass ein Brustbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld entwendet worden war, woraufhin sie die Polizei alarmierte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Nahbereich keine verdächtige Person angetroffen werden. Zu dem Trickbetrüger liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 50 Jahre alt - schlanke Statur - etwa 1,80 Meter groß - sprach akzentfreies Deutsch - trug eine Mütze, einen Mundschutz sowie graue Oberbekleidung - hatte einen großen Stoffbeutel, eine Armbanduhr in einer Schatulle sowie eine Jacke bei sich

Sachdienliche Hinweise zu dem Trickbetrüger nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um vor den Maschen der Trickbetrüger zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende junge Damen oder Männer können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben! Auch Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt und vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell