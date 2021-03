Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Bäckerei

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 05.03.2021 wurde in die Bäckerei in Koblenz, Neuendorfer Straße 1, eingebrochen.

Nachdem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte, drang der Täter in den Verkaufsraum ein, aus dem ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse gestohlen wurde.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell