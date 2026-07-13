Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Travemünde

Frau beim Spaziergang angegriffen

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026) kam es ersten Erkenntnissen zufolge in Lübeck - Travemünde zu einem körperlichen Angriff auf eine Frau, die ihren Hund ausführte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sei eine 58-jährige Frau gegen 14:45 Uhr mit ihrem Hund am Brodtener Steilufer spazieren gegangen. Als ihr auf Höhe des Übergangs zur Straße Helldahl eine Personengruppe bestehend aus etwa vier Männern und vier Frauen entgegengekommen sei, habe sie ihren Hund zur Seite genommen und sei an den Rand des Weges ausgewichen, um der Gruppe Platz zu machen.

Ein Mann aus der Gruppe habe sie zunächst aufgefordert, aus dem Weg zu gehen. Anschließend habe er sie grob am Arm gepackt und zur Seite gestoßen. Zusätzlich habe er ihr mit der Faust gegen die Rippen geschlagen. Danach habe sich die Gruppe entfernt.

Die 58-Jährige sei zunächst nach Hause zurückgekehrt und habe dort den Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Die Beamten der Polizeistation Travemünde leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Die Personen aus der Gruppe wurden als südosteuropäisch beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Travemünde unter 04502 863430 oder per E-Mail travemuende.pst@polizei.landsh.de oder an jeder anderen Dienststelle entgegen.

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