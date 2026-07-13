Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau

BAB1 bei Ratekau: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer nach Auffahrunfall fest

Lübeck (ots)

Am Samstag (11.07.26) stellte die Polizei nach einem Auffahrunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Ratekau bei einem 21-jährigen Autofahrer Alkoholeinfluss fest. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,79 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am Samstagabend ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Ratekau ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Fahrer eines roten Audi im dortigen Baustellenbereich und aufgrund stockenden Verkehrs anhalten. Ein unmittelbar nachfolgender VW Polo erkannte dies offenbar zu spät und fuhr dem Audi mit geringer Geschwindigkeit auf.

Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls verließen beide Fahrzeuge die Autobahn an der Anschlussstelle Ratekau gegen 19:45 Uhr. Dort nahmen Einsatzkräfte der Polizei den Unfall auf.

Während der Befragung ergaben sich bei dem Fahrer des VW Polo Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Aufgrund weiterer Zeugenangaben zu vorausgegangenen Fahrauffälligkeiten, des Unfallgeschehens sowie der Einlassung des 21-jährigen Lübeckers, ergab sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt.

Der Mann wurde daraufhin zum Polizeirevier Bad Schwartau gebracht. Dort ergab eine Atemalkoholmessung einen vorläufigen Wert von 1,79 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des deutschen Staatsangehörigen.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkoholischer Beeinflussung ermittelt.

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