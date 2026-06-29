Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Wittenburg/Plau/Kraak (ots)

Gleich drei Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti beschäftigen derzeit die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Bereits am Freitagabend wurde die Polizei in Wittenburg zu einem Einsatz in der Lindenstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Personengruppe am ehemaligen Feuerwehrgebäude Graffiti auf das Eingangstor aufgetragen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden zehn Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren angetroffen. Am linken Tor des Gebäudes stellten die Beamten schwarze Farbschmierereien in einer Größe von etwa 50 x 70 Zentimetern fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden zudem ein Schlagring sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Ob die Graffiti einer der kontrollierten Personen zugeordnet werden können, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am späten Samstagabend wurden in Plau am See zwei Personen dabei beobachtet, wie sie eine Abwasserpumpstation besprühten. Vor Ort stellten Polizeibeamte frische Farbschmierereien in blauer und roter Farbe mit einer Größe von etwa 1,80 x 1,25 Metern fest. Zudem wurden elf Spraydosen aufgefunden und sichergestellt. In unmittelbarer Tatortnähe in der Seestraße entdeckten die Einsatzkräfte einen unverschlossenen weißen Transporter, in dem sich weitere Sprayerutensilien befanden. Darüber hinaus wurden persönliche Gegenstände festgestellt, die dem Halter des Fahrzeugs zugeordnet werden konnten. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, ob das Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht.

Die Polizei in Ludwigslust bittet zudem nach mehreren Graffitischmierereien in Kraak um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte Täter brachten vermutlich in der Nacht zu Sonntag an insgesamt 13 verschiedenen Örtlichkeiten schwarze Graffiti in unterschiedlichen Größen an. Betroffen waren unter anderem der Schulweg und die Lange Dorfstraße. Beschmiert wurden neben Verkehrszeichen und Garagenwänden auch das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. In allen drei Fällen konnten Spuren gesichert werden. Die Polizei ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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