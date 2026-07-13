Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau/Ostholstein Familienvater rettet Eichhörnchen

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Lübeck (ots)

Beim Spaziergang im Riesebusch am 13.07.2026 in Bad Schwartau konnte ein Mann mit seinen beiden Kindern ein junges Eichhörnchen retten, das aus dem Kobel gefallen war. Die Familie übergab das Tier an Beamte des Polizeireviers Bad Schwartau, von dort kam es zur weiteren Versorgung zu einer Tierretterin.

Ein Vater war mit seinem beiden kleinen Kindern im Riesebusch unterwegs als sie ein Eichhörnchen bemerkten, das aus dem Nest zu fallen drohte. Der Vater hätte sein T-Shirt als Sprungtuch verwendet und gemeinsam mit seinen Kindern das Eichhörnchen auffangen können.

Die Familie brachte das winzige Tierkind zur Polizei. Die Kinder gaben dem Waldbewohner noch den Namen "Mo", bevor es mit dem Tiertaxi zu einer ehrenamtlich tätigen Tierretterin gebracht wurde.

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