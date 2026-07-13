Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin

Schwerer Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Lübeck (ots)

Am Samstagmorgen (11.07.2026) ereignete sich bei Eutin ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Renault auf einen Opel auffuhr. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 63-jährige Frau in einem Opel den Sandfeldweg von Fissau in Richtung Sibbersdorf. Aufgrund körperlicher Beschwerden hielt sie kurz vor der Abzweigung zur Straße Am See an und verließ das Fahrzeug. Kurz darauf näherte sich ein 63-jähriger Fahrer in einem Renault. Dieser nahm den stehenden PKW nicht wahr und fuhr ungebremst auf den Opel auf.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine 68-jährige und eine 37-jährige Frau sowie ein 37-jähriger Mann in dem Opel. Die 37-jährige Frau wurde schwer verletzt und die anderen beiden Mitfahrer leicht verletzt.

Die 37-jährige musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Pkw befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die 68-jährige Beifahrerin konnte noch vor Ort vom Rettungsdienst entlassen werden. Die Fahrerin, die sich zum Unfallzeitpunkt, nicht im Auto befunden hatte, erlitt keine Verletzungen.

Der 63-jährige Fahrer des Renaults erlitt leichte Verletzungen. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

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