Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg/Ostholstein Folgemeldung: Vermisster Mann tot aufgefunden

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck +++

Ein 39-Jähriger war am 08.07.2026 aus einer Sozialeinrichtung in Oldenburg als vermisst gemeldet worden. Im Laufe des Tages war die Person tot in einem Recycling Betrieb aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen und sucht nach Zeugen.

Der Mann war am Mittwoch (08.07.2026) von einer Einrichtung als vermisst gemeldet worden, wo er üblicherweise tagsüber aufhältig gewesen war.

Während der Suchmaßnahmen der Polizei wurde aus einem Recycling Betrieb in Schashagen der Fund einer toten Person gemeldet. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den vermissten 39-Jährigen.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte der Ostholsteiner in einen Müllcontainer gelangt und nach Leerung durch die Müllabfuhr am gleichen Tag auf das Betriebsgelände gekommen sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am 08.07.2026 in der Zeit von 08.30 bis 09.10 Uhr im Bereich des Kremsdorfer Weges Personen beobachtet haben, die sich auffällig in der Nähe von Müllcontainern aufgehalten haben. Ebenso wären für die Ermittlungen Hinweise dazu, wie der Mann in den Container gelangt sein könnte relevant. Hinweise bitte an die Polizei in Neustadt unter der 04561/6150.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Svenja Pries, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

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