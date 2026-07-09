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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg/Ostholstein Vermisster Mann tot aufgefunden

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck +++

Ein 39-Jähriger aus Oldenburg war am Mittwoch (08.07.2026) aus einer Sozialeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach dem Mann. Am Nachmittag wurde die Person tot in einem Recycling Betrieb aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

Der Mann war von einer Sozialeinrichtung in Oldenburg als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit zahlreichen Kräften und Mantrailer Hunden nach dem Mann, der auf medizinische Hilfe angewiesen war.

Gegen 15.00 Uhr wurde von einem Recycling Betrieb in Schashagen der Fund einer toten Person gemeldet.

Der Verstorbene konnte als der vermisste 39-Jährige identifiziert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Svenja Pries, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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