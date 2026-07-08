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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße / Wilbecke;

Unfallzeit: 08.07.2026, 09.40 Uhr;

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Mittwochmorgen in Borken. Dabei erlitt ein 78-jähriger Mann aus Borken schwere Verletzungen. Der Borkener befuhr mit seinem Auto die Straße Wilbecke in Fahrtrichtung Bahnhof Borken. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Rad- und Gehweg sowie einen Vorgarten und geriet anschließend in den Kreisverkehr Wilbecke / Heidener Straße. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 48-jährigen Dorsteners zusammen, der aus Richtung Heidener Straße in den Kreisverkehr eingefahren war. Rettungskräfte brachten den 78-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreisverkehr komplett gesperrt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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