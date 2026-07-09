Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau/Ostholstein Hundewelpen getötet und im Wald vergraben

Lübeck (ots)

Nach einem Hinweis fanden Polizeibeamte in einem Waldstück in Bad Schwartau am Mittwoch (08.07.2026) tote Hundewelpen. Die Tiere waren nach ersten Erkenntnissen gewaltsam getötet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts des Tötens von Tieren aufgenommen.

Mittwoch fanden Beamte des Polizeireviers Bad Schwartau im Riesebusch dort verscharrte Hundewelpen. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis erhalten, wonach 11 Hundewelpen getötet und im Wald vergraben worden sein sollen.

Die Kadaver wurden dem Veterinäramt des Kreises Ostholstein zur weiteren Untersuchung übergeben.

Die Ermittlungen wegen Tatverdachts des Tötens von Tieren richten sich gegen eine 31-Jährige aus Ostholstein und einen 39-jährigen Lübecker.

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