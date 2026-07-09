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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH
Polizei Inside Beach-Tour 2026 meets IHK

Lübeck (ots)

Mit der Polizei Inside Beach-Tour 2026 informiert die Landespolizei an verschiedenen Orten über den Beruf der Polizeibeamtin / des Polizeibeamten und das kommende Einstellungsverfahren. In diesem Jahr sind auch regionale Betriebe der IHK dabei, die ihr Ausbildungs- und Studienangebot vorstellen.

In Scharbeutz, Neustadt in Holstein und Heiligenhafen errichten die Einstellungsberater und -beraterinnen der Landespolizei eine Beach-Area am Strand. In entspannter Atmosphäre werden sie dort Fragen rund um den Polizeiberuf und das Einstellungsverfahren beantworten.

Zudem bietet sich die Möglichkeit, erste Kontakte zu zukünftigen Kolleginnen und Kollegen herzustellen. Um das anfängliche Eis zu brechen, werden Erfrischungsgetränke sowie Strandspiele wie Wikingerschach und Spike Ball angeboten.

Die Beach-Tour findet an folgenden Terminen und Orten statt:

   - 16.07.2026 von 15:00-19:00 Uhr, Strandallee 98 in Scharbeutz 
     (Höhe Skatepark)
   - 23.07.2026 von 14:00-18:00 Uhr, Am Strande 4 in Neustadt in 
     Holstein (Höhe Strandkiste)
   - 07.08.2026 von 14:00-18:00 Uhr, Seebrücke in Heiligenhafen

Das Inside Polizei Team freut sich auf interessierte Schüler und Schülerinnen, Eltern und am Beruf Interessierte.

Ab dem 20.07.2026 wird das Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei für die Bewerbung zur Ausbildung und zum Studium mit Beginn zum 02.08.2027 freigeschaltet.

Für Rückfragen steht die Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei zur Verfügung:

Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei Schleswig-Holstein

Telefon: 04521 81 555 55

E-Mail: karriere@polizei.landsh.de

Instagram: polizei.sh.karriere

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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