Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Öffentlichkeitsfahndung nach der wiederholten Begehung von Betrugstaten

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Lübeck (ots)

Seit dem Frühjahr 2025 kam es wiederholt zu Diebstählen von EC-Karten mit einer anschließenden Bargeldabhebung. Die Taten ereigneten sich jeweils in Lübecks Innenstadt. Jetzt fahnden die Ermittler mit Bildern aus den Bankfilialen nach der Tatverdächtigen und suchen Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können. Hinweise nimmt das Kommissariat für Betrugstaten unter 0451 1310 entgegen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll am 08.04.2026 (Mittwoch) eine 69-jährige Frau in der Lübecker Innenstadt Geld in einer Bankfiliale abgehoben haben. Anschließend habe sie einige Geschäfte besucht. In einem Bekleidungsgeschäft sei ihr gegen 13:00 Uhr aufgefallen, dass ihr Portemonnaie sich nicht mehr in ihrer Umhängetasche befand.

Die Lübeckerin zeigte den Sachverhalt beim 1. Polizeirevier in Lübeck an und bemerkte dort, dass es bereits zu einer Abhebung in Höhe von etwa 200EUR gekommen war.

Die Polizei sicherte die Bildaufnahmen aus der Bankfiliale und stellte fest, dass es sich bei der Tatverdächtigen um eine unbekannte Frau handelte, die im Jahr 2025 bereits durch mehrere Taten mit der gleichen Begehungsweise aufgefallen war.

Eine weitere Tat hat am 21.05.2025 mit einem Vermögensschaden von etwa 1000EUR stattgefunden. Die übrigen Betrugstaten, die die Frau mutmaßlich begangen hat, haben sich vom 27.09.2025 bis zum 13.12.2025 zugetragen. Bei den insgesamt sieben Fällen ist es zu einer Schadenssumme von etwa 8000EUR gekommen.

Die Frau trug während der Taten eine große Sonnenbrille sowie einen Mundschutz im Gesicht und deckte ihre Haare mit einem Tuch ab. Auf den Aufnahmen ist sie von normaler Statur und könnte von mittlerem Alter sein.

Umfangreiche Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei haben bisher nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck und mit einem richterlichen Beschluss fahnden die Ermittler jetzt öffentlich mit den Bildern der Überwachungskameras.

Hinweise zur tatverdächtigen Person nimmt die Polizei unter 0451 1310 oder per E-Mail unter k14.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

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