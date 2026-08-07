Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorläufige Festnahme nach Betrugsverdacht in Mölln

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

07.08.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.08.2026 - Mölln

Gestern um die Mittagszeit soll eine Frau in Mölln einem möglichen Trickbetrüger zum Opfer gefallen sein. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Am 06.08.2026 gegen 12:40 Uhr wurden Mitarbeitende eines Möllner Kreditinstituts in der Straße Bauhof hellhörig, als eine 64-jährige Möllnerin eine größere Summe Bargeld, nämlich einen höheren fünfstelligen Betrag, von ihrem Konto abheben wollte. Sie vermuteten, dass die Frau einem Betrüger aufgesessen sein könnte, verständigten die Polizei und verhinderten damit aller Wahrscheinlichkeit nach Schlimmeres. Denn schnell wurde klar, dass das Gefühl der Bankmitarbeiter diese nicht täuschte: Ein Tatverdächtiger soll die Möllnerin mit einer erfundenen Geschichte derartig getäuscht haben, dass er diese dazu bewegte, das geforderte Bargeld an ihn übergeben zu wollen. Der Mann wollte währenddessen vor der Bank auf die Geldübergabe warten.

Die Beamten konnten anhand der ermittelten Informationen im Nahbereich in einem Fahrzeug den beschriebenen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 30-jährigen Deutschen aus Lübeck. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen dauern an. Nähere Informationen zum laufenden Ermittlungsverfahren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell