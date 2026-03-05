Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2026, kam es zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Straße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Skoda Octavia, der dort ordnungsgemäß abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug konnten graue Lackanhaftungen festgestellt werden. Nach ersten Hinweisen könnte ein zuvor in unmittelbarer Nähe abgestellter grauer Mini Cooper als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht kommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem möglichen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

