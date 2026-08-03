Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bargeld und Rucksack gestohlen: Zeugen gesucht!; Mutmaßliche "Wassermelonendiebe" ermittelt; Laptop, Handy und Spielekonsole mitgenommen: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bargeld und Rucksack gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Einen Rucksack klaute ein bislang unbekannter Täter aus einem weißen Mitsubishi, der in der Pfarrer-Hufnagel-Straße in Höhe eines Spielplatzes abgestellt war. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich der Langfinger am Freitag, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr zu dem weißen Space Star, zerstörte eine Autoscheibe und durchsuchte anschließend den Wagen. Mit einem Rucksack voller Kleidungsstücke und mehreren hundert Euro Bargeld flüchtete er schließlich in unbekannte Richtung. Durch die Tat entstand am Fahrzeug mit AB-Kennzeichen ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

2. Mutmaßliche "Wassermelonendiebe" ermittelt - Nidderau

(cb) Die Ermittlungen zu einem ungewöhnlichen Vorfall in der Windecker Straße haben zur Identifizierung von drei Tatverdächtigen geführt, nachdem diese sich Mitte Juli zunächst unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände im Bereich der Windecker Straße (10er-Hausnummern) verschafft haben sollen. Dort sollen sie anschließend mehrere Wassermelonen entwendet haben. Offensichtlich hatten die Verdächtigen nicht vor, die geklauten Früchte zu essen, denn diese sollen vor Ort auf den Boden geworfen und die Teile anschließend verteilt worden sein. Durch die weiteren Ermittlungen konnten inzwischen drei Tatverdächtige im Alter von 13, 14 und 15 Jahren ausfindig gemacht werden. Auf diese kommen nun unter anderem entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs zu. Weitere Zeugen des Vorfalls (14. Juli auf 15. Juli) wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 120-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

3. Blauen Dacia touchiert - Zeugen bitte melden! - Langenselbold

(cb) Bereits am Montag, 27. Juli, ereignete sich in der Seegasse (20er-Hausnummern) eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Dacia auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Vermutlich touchierte der bislang unbekannte Unfallverursacher den blauen Wagen gegen 1.30 Uhr im Vorbeifahren und verursachte dabei einen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung.

4. Laptop, Handy und Spielekonsole mitgenommen: Hinweise erbeten - Langenselbold

(cb) Laptop, Handy, Spielekonsole, Dokumente sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von ungefähr 1.000 Euro nahmen Einbrecher mit, nachdem diese in eine Wohnung in der Gelnhäuser Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 6.30 Uhr, über den Balkon Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

5. Vermisste wieder da - Hammersbach

(cb) Die seit dem 20. Juli vermisste 14-jährige Jugendliche aus Hammersbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

Offenbach, 03.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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