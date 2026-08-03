Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schüsse aus Autokorso lösen Polizeieinsatz aus: Schreckschusswaffe sichergestellt

Gelnhausen (ots)

(lei) Mehrere Notrufe über Schussgeräusche aus einem Autokorso haben am Sonntagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 18 Uhr meldeten Zeugen im nördlichen Bereich von Linsengericht-Altenhaßlau, dass aus einem aus mehreren hochwertigen Fahrzeugen bestehenden Autokorso offenbar Schüsse abgegeben worden seien. Der Korso sei anschließend in Richtung Gelnhausen weitergefahren.

Wenig später gingen weitere gleichgelagerte Notrufe aus der südlichen Gelnhäuser Kernstadt ein. Demnach seien auf dem Parkplatz eines ehemaligen Kaufhauses erneut Schüsse zu hören gewesen. Mehrere Streifen wurden umgehend dorthin entsandt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf sechs Fahrzeuge sowie rund 25 Personen. Darunter befand sich auch ein weißer BMW der 5er-Reihe, der von Zeugen bereits im Zusammenhang mit den Schussabgaben genannt worden war.

Entlang der gemeldeten Fahrstrecke sowie auf dem Parkplatz fanden die Beamten zahlreiche Hülsen einer Schreckschusswaffe. Die angetroffenen Personen erklärten, dass der Autokorso im Zusammenhang mit einer Verlobungsfeier gestanden habe.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden sämtliche Personen und Fahrzeuge durchsucht. Im Fußraum des Fahrersitzes des weißen BMW entdeckten die Beamten schließlich eine Schreckschusswaffe samt passender Munition. Zudem befanden sich auf dem Fahrzeug weitere Hülsen, die mit den aufgefundenen Patronen übereinstimmten. Die Waffe wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen, der zugleich Eigentümer der Schreckschusswaffe sein soll; gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die den Autokorso oder die Schussabgaben zwischen Linsengericht-Altenhaßlau und Gelnhausen beobachtet haben oder dadurch möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell