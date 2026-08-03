Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrolle von E-Scooter endet mit gleich mehreren Strafverfahren

Maintal (ots)

(lei) Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte am Samstagabend in Maintal-Dörnigheim: Was zunächst wie eine routinemäßige Kontrolle eines E-Scooters ohne Versicherungskennzeichen begann, endete mit gleich mehreren Straftatvorwürfen gegen den minderjährigen Nutzer des Gefährts.

Gegen 20.30 Uhr war einer Streife in der Kennedystraße ein E-Scooter aufgefallen, an dem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der 15 Jahre alte Fahrer schließlich ein, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten zudem Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche fanden sie zudem zwei verbotene Einhandmesser, mehr als 100 Gramm Marihuana in unterschiedlichen Formen sowie eine mutmaßlich nicht ordnungsgemäß versteuerte E-Zigarette.

Der Jugendliche musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Zuge einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler außerdem wohl illegale Feuerwerkskörper sicher.

Gegen den 15-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß gesetzt.

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