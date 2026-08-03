Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht auf technische Manipulationen: Kontrolle endet mit Sicherstellung eines BMW M4

Hanau (ots)

(lei) Die Lautstärke seines Autos brachte einem 24-Jährigen am Samstagnachmittag nicht nur eine Kontrolle durch die Tuningspezialisten des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) ein, sondern letztlich auch rechtliche Konsequenzen.

Gegen 16 Uhr war ein Polizeibeamter in seiner Freizeit in der Schweriner Straße auf den auffallend lauten BMW M4 aufmerksam geworden. Er meldete seine Wahrnehmung, woraufhin eine Streife des Sachgebiets "TRuP" die Örtlichkeit zur Unterstützung anfuhr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Hinweisgeber gegenüber dem Fahrer, einem 24-Jährigen aus Fulda, bereits als Polizeibeamter zu erkennen gegeben.

Bei der anschließenden Überprüfung des BMW stellten die Spezialisten fest, dass sich die Klappen der Abgasanlage mithilfe einer unzulässigen Software manuell steuern ließen. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug aufgrund der verbauten Seitenschweller und Spoiler möglicherweise nicht mehr über die vorgeschriebene Bodenfreiheit verfügt. Darüber hinaus kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass weitere unzulässige technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Der BMW M4 wurde daraufhin sichergestellt und wird nun einem Sachverständigen zur technischen Begutachtung vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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