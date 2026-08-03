Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Grab mutmaßlich durch Schüsse mit Softair-Pistole beschädigt: Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen

Langenselbold (ots)

(lei) Weil am Samstagabend mit einer Softair-Pistole auf Grabsteine eines Friedhofs geschossen worden sein soll, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und der Sachbeschädigung. Ein Tatverdächtiger konnte zügig ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Ein Zeuge hatte die Beamten kurz nach 19 Uhr verständigt und gemeldet, dass aus einer Gruppe mehrerer Jugendlicher heraus auf Gräber des Friedhofs im Brühlweg geschossen werde. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus und trafen in Tatortnähe auf eine fünfköpfige Personengruppe, deren Mitglieder den Personenbeschreibungen des Zeugen entsprachen.

Beim Erblicken der Streifen rannte eine Person zunächst zu Fuß in Richtung Mozartring davon, während die vier übrigen Jugendlichen vor Ort blieben und kontrolliert wurden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nahmen die Einsatzkräfte schließlich auch den Geflüchteten in Tatortnähe vorläufig fest. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte ein 15-Jähriger als mutmaßlicher Schütze identifiziert werden. Von dem Tatgegenstand fehlt bislang jede Spur.

Eine Überprüfung des Friedhofs ergab, dass durch die mutmaßlich abgegebenen Schüsse ein Grabstein beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften alle Beteiligten wieder gehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zum Tatgeschehen. Unter der Rufnummer 06181 100-123 ist die Kriminalpolizei in Hanau rund um die Uhr erreichbar.

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