Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Unfall mit Traktor geflüchtet: Polizei ermittelt gegen 33-Jährigen und sucht weitere Zeugen

Birstein (ots)

(lei) Wegen gleich mehrerer Delikte muss sich ein 33 Jahre alter Mann nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Ortsteil Kirchbracht strafrechtlich verantworten.

Gegen 8.30 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, war der Mann mit einem grünen Traktor auf der Straße "Unterdorf" in Fahrtrichtung Illnhäuser Straße unterwegs. An einer Engstelle kam ihm eine Autofahrerin entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der 33-Jährige seinen Schlepper offenbar nach rechts in eine Grundstückseinfahrt und prallte dort ungebremst gegen die Wand eines Stalls, die dadurch beschädigt wurde und ein Loch aufwies. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß, nachdem er von mehreren Zeugen an der Unfallstelle angesprochen worden war. Eine alarmierte Polizeistreife konnte ihn wenig später in einem benachbarten Ortsteil ausfindig machen. Dort hatte er sich in einem Gebäude versteckt. Bei seiner vorläufigen Festnahme soll der 33-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet haben. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann ganz offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille, weshalb er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten musste. Zudem verfügte der 33-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht, der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Weitere Zeugen, die den Unfall oder die anschließende Flucht beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

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