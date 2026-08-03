Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Raubüberfälle innerhalb einer Stunde: Kripo prüft Zusammenhang und sucht Zeugen

Langen (ots)

(lei) Nach zwei Raubstraftaten in der Nacht zum Sonntag prüft die Kriminalpolizei in Offenbach einen möglichen Tatzusammenhang und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Überfall ereignete sich gegen 2.40 Uhr in der Bürgerstraße. Dort wurde ein 21 Jahre alter Mann von drei bislang unbekannten Jugendlichen oder Heranwachsenden unvermittelt mit Pfefferspray attackiert. Anschließend versuchten die Täter, dem Langener seine Umhängetasche zu entreißen. Dem 21-Jährigen gelang zunächst die Flucht, wobei er während des Weglaufens stürzte. Die Angreifer holten ihn ein und schlugen sowie traten auf ihn ein. Schließlich konnte sich der Mann erneut losreißen und flüchten.

Rund 50 Minuten später kam es nur wenige hundert Meter entfernt in der Bahnstraße zu einer ähnlichen Tat. Dort war ein 36-Jähriger gegen 3.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als er von vier bis fünf unbekannten Tätern angegriffen wurde. Auch ihm sprühten die Angreifer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend schlugen und traten sie auf den Mann ein, entrissen ihm sein Mobiltelefon sowie den mitgeführten Rucksack und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der nächtlichen Fahndung der Polizei konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden.

Zu den Tätern liegt bislang folgende Beschreibung vor: Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein; alle hatten augenscheinlich kurze schwarze Haare.

Hinweise zu den Überfällen oder den Tätern geben nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 an.

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