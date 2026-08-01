Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überschlag auf der BAB 66 - Schutzengel auf der Autobahn

Bad Orb (ots)

Ein Riesenglück im Unglück hatten die Insassen zweier PKW bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen.

Gegen 02.06 Uhr kam es auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 66 zwischen Bad Orb und Bad Soden-Salmünster zum Zusammenstoß zwischen einem schwarzen VW Golf und einem schwarzen BMW der 1er-Reihe. Der VW Golf, der nach bisherigen Erkenntnissen hinter dem BMW fuhr, schleuderte nach dem Anstoß zunächst umher und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Der 25-jährige Fahrer des VW Golf und die beiden Mitfahrer konnten leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 21-jährige Fahrer des BMW wurde ebenfalls verletzt.

Alle Beteiligten wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 36.000 Euro geschätzt.

Für die Aufräumarbeiten musste die BAB 66 an dem Unfallort in Fahrtrichtung Fulda über zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südosthessen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06181 9010120 zu melden.

Offenbach am Main, 01.08.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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