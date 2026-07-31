POL-OF: Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bitten um Hinweise
Offenbach (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(lei) Nach einem Vorfall in der Innenstadt in der Nacht zu Freitag haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südosthessen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes aufgenommen.
Passanten hatten der Polizei gegen 4.45 Uhr mitgeteilt, dass mehrere Männer und eine Frau im Bereich des Marktplatzes sexuelle Handlungen vorgenommen haben sollen. Im Zuge der Ermittlungen, auch unter Einsichtnahme in die Aufnahmen der örtlichen Videoschutzanlage, ergaben sich für die Ermittler Hinweise darauf, dass die vorgenommenen Handlungen seitens der Frau nicht einvernehmlich erfolgt seien. Die Frau kam im Anschluss in ein Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei sicherte im Laufe des Freitags vor Ort Spuren und versucht nun, den genauen Ablauf und die Hintergründe aufzuklären.
Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Geschehen und insbesondere in der Zeit von 2.30 Uhr bis 5 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.
Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt (pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de) zu richten.
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