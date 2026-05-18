PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht in der Hannoveranerstraße - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern zwischen 01:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hannoveranerstraße/Einmündung zur Frankenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Frau hatte ihren weißen Mercedes-Benz ML 350 Bluetec am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten links Kratzer und ein zerbrochenes Rücklicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mecedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 12:28

    POL-EL: Meppen - Lkw kollidiert mit Leitplanke auf B70 - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Heute Morgen kam es gegen 09:30 Uhr auf der B70 bei Meppen in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall infolge eines gefährlichen Überholmanövers. Ein 50-jähriger Mann war mit einem Lkw auf der Bundesstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zum Überholen ansetzte. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw-Fahrer den Lkw, sodass der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:50

    POL-EL: Neuenhaus - Sachbeschädigung an Opel - Zeugen gesucht

    Neuenhaus (ots) - Bereits zwischen dem 05.05.2026, 22:00 Uhr, und dem 06.05.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Thesingfelder Straße in Neuenhaus zu einer Sachbeschädigung an einem grün-weißen Opel Combo. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch Risse in der Scheibe entstanden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren