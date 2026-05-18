Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht in der Hannoveranerstraße - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern zwischen 01:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hannoveranerstraße/Einmündung zur Frankenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Frau hatte ihren weißen Mercedes-Benz ML 350 Bluetec am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten links Kratzer und ein zerbrochenes Rücklicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mecedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

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