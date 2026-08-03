Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mobiltelefon geraubt: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Raub in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Luisenstraße/Bahnhofstraße bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 62 Jahre alter Mann gegen 0.35 Uhr von einem bislang unbekannten Täter angesprochen worden sein. Dieser habe den Geschädigten darauf hingewiesen, dass ihm etwas heruntergefallen sei. Als der 62-Jährige daraufhin zu Boden geblickt habe, soll ihm der Unbekannte gegen die Beine getreten haben, sodass er stürzte und mehrere Sturzverletzungen erlitt. Anschließend soll der Täter mindestens zweimal auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und ihm dadurch weitere Verletzungen zugefügt haben.

Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte das Mobiltelefon des Geschädigten, das diesem beim Sturz aus der Hand gefallen war, an sich genommen haben. Ein zweiter Täter soll die Tat währenddessen abgesichert haben. Anschließend seien beide Männer über die Bahnhofstraße in östliche Richtung geflüchtet.

Der Geschädigte begab sich nach der Tat zur Stadtpolizei Offenbach, von wo aus die Landespolizei verständigt wurde. Der Haupttäter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

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