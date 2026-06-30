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Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger bietet Klimaanlage an

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Ein Bielefelder ist am Samstag, 27.06.2026, Opfer eines Betrugs geworden, als er auf einer Kleinanzeigen-Plattform eine Klimaanlage kaufen wollte.

Der 65-jährige Bielefelder fand eine Klimaanlage auf der Online-Plattform und kontaktierte den vermeintlichen Verkäufer. Dieser ließ sich auf 300 Euro für das Gerät runterhandeln.

Als es zum Bezahlen kam, einigten sie sich auf einen Online-Bezahldienst. Der Verkäufer bestand darauf, den Kauf über die "Freunde und Familie - Funktion" abzuwickeln.

Der Bielefelder ließ sich darauf ein. Anschließend behauptete der Betrüger, dass sein Konto gesperrt worden sei, und forderte den Bielefelder auf, das Geld auf ein anderes Konto zu überweisen.

Der Bielefelder wurde skeptisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt: Transaktionen ohne Käuferschutz sind nicht für den Kauf bei fremden Personen gedacht! Betrüger nutzen die Funktion und erhalten das Geld von ihren Opfern ohne Rückbuchungsmöglichkeiten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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