Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den roten Hyundai gestohlen?; Rettungshubschrauber im Einsatz: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt; Unbekannter soll Busfahrer verletz haben: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannter soll Busfahrer verletz haben: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Männlich, etwa 1,80 Meter groß, trug ein hellblaues Hemd und eine beigefarbene Hose: So liest sich die Personenbeschreibung eines Unbekannten, der am Samstagmorgen einen Busfahrer am Marktplatz verletzt haben soll. Der Täter wollte gegen 7.40 Uhr wohl noch in den Bus einsteigen, welcher gerade losfahren wollte, als der Busfahrer kurz stehen blieb, die Tür öffnete und ihm sagte, er solle den nächsten Bus nehmen. Scheinbar war der Unbekannte drüber so erbost, dass er gegen die Trennscheibe zur Fahrerkabine schlug. In der Folge prallte die Tür aus Plexiglas gegen den Kopf des Busfahrers, sodass dieser leichte Verletzungen davontrug. Die Beamten des Polizeireviers Offenbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Werkzeuge aus Nissan geklaut: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(cb) Mutmaßlich unter Zuhilfenahme einer technischen Vorrichtung gelang es Unbekannten am Donnerstagnachmittag, einen Fiat zu öffnen und aus diesem Werkzeug zu stehlen. Die Beschädigungen am Doblo mit OF-Kennzeichen sowie das Fehlen der Arbeitsgeräte und der Baumaterialien im Wert von knapp 5.000 Euro musste der Fahrzeugnutzer gegen 16.40 Uhr im Odenwaldring (30er Hausnummern) feststellen. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich über die Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer hat den roten Hyundai gestohlen? - Offenbach

(cb) Wer hat den roten Hyundai gestohlen? Das fragen die Kripo-Beamten des Fachkommissariats und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Der Kona war auf einem Firmengelände in der Sprendlinger Landstraße (150er-Hausnummern) abgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten am Freitag gegen 23.40 Uhr Zutritt auf das Gelände, überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen des Wagens und fuhren mit diesem davon. Zeugen des Fahrzeugdiebstahls wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

4. Baumaschinen und Werkzeuge von Einbrechen mitgenommen - Offenbach

(cb) Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro haben Einbrecher aus einem Gebäudekomplex in der Strahlenberger Straße (120er-Hausnummern) mitgenommen. Hier hatten diese sich zwischen Dienstag, 14 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr, auf gewaltsame Weise Zutritt in die dortigen Lagerräume verschafft und hierbei einen Sachschaden von etwa 250 Euro verursacht. Mit Bohrhammer, Kreissäge, Staubsauger und verschiedenen Werkzeugen flüchteten die Unbekannten schließlich. Die Beamten des Fachkommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallverursacher am Sonntagmorgen an einem grauen Seat, weshalb die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg Zeugen suchen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Fahrer eines schwarzen Polos zwischen 7.50 Uhr und 8.10 Uhr auf der Hugenottenallee unterwegs, als er in Höhe der 140er-Hausnummern im Vorbeifahren den Ateca mit OF-Kennzeichen am Fahrzeugheck beschädigte. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Zeugen setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) in Verbindung.

6. Rettungshubschrauber im Einsatz: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt - Rodgau

(lei) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Nieuwpoorter Straße ist ein 81 Jahre alter Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior gegen 9 Uhr mit seinem Pedelec auf der Nieuwpoorter Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 16 wollte ein 41 Jahre alter Mann mit einem weißen Skoda Citigo aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand auf die Fahrbahn einfahren. Nach der Schilderung eines Zeugen kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem sich von hinten nähernden Radfahrer. Der 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach seiner Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Heusenstamm hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

7. Leichenfund in Schacht: Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache - Seligenstadt

(lei) Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Sonntag auf einem Privatgrundstück zwischen Bahnhof und Altstadt dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Todesursache an. Angehörige hatten gegen Mittag den Notruf gewählt, nachdem sie eine Person in einem mit Wasser gefüllten, engen Schacht entdeckt hatten. Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des hochbetagten Mannes feststellen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Mann ertrunken ist. Die genauen Umstände seines Todes sind jedoch weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch ein Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach, 03.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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