Polizei Bochum

POL-BO: Hotelier schlägt Einbrecher in die Flucht: Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in ein Herner Hotel am frühen Mittwochmorgen, 22. Juli, sucht die Kriminalpolizei nach einem Täterduo und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei Unbekannte gegen 1.40 Uhr gewaltsam Zutritt zur Rezeption eines Hotels an der Straße "Regenkamp". Ein Mitarbeiter (43), der sich zur Tatzeit in einem Nebenraum aufhielt, bemerkte den Einbruch und hielt seine Tür zu, da die beiden sich daran zu schaffen machten. Kurz darauf ließen die beiden Tatverdächtigen von der Tür ab und flüchteten. Entwendet wurde nach jetzigem Stand Bargeld.

Laut Zeugenangaben werden die beiden männlichen Täter wie folgt beschrieben:

1. Etwa 180 cm groß, schlank, Gesicht maskiert, schwarz-graue Jacke mit einem Nike-Logo auf der Brust, Kapuze über dem Kopf, schwarze Schuhe, dunkle Handschuhe.

2. Etwa 180 cm groß, schlank, Oberlippenbart und Kinnbart, schwarze Jacke, Kapuze über dem Kopf, graue Hose, weiße Schuhe, helle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell