Polizei Bochum

POL-BO: Nach Schockanruf: Kriminelle bringen Bochumer (88) gleich zweimal um Erspartes

Bochum (ots)

Wieder ist es Trickbetrügern mit einem sogenannten "Schockanruf" gelungen, einen Senior (88) aus Bochum um sein Erspartes zu bringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am frühen Dienstagmorgen, 21. Juli, meldete sich gegen 1 Uhr eine unbekannte Frau telefonisch bei dem Senior, der im Bereich Hustadtring wohnt. Die Unbekannte gab vor, dass sein Enkelsohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun Geld bräuche, um die Krankenhausbehandlung und eine notwendige Operation bezahlen zu können.

Etwa 30 Minuten später erschien ein Mann an der Wohnungstür des Bochumers, um die geforderte Summe abzuholen. Doch das sollte nicht genug sein, denn kurz darauf meldete sich erneut die weibliche Person am Telefon des 88-Jährigen, um weiteres Bargeld nachzufordern. Aus Sorge um seinen Angehörigen ging der Senior auch darauf ein, so dass es zu einer weiteren Übergabe an denselben unbekannten Mann kam.

Der Abholer wird beschrieben als ca. 175 - 180 cm groß, schlank, schwarze Haare. Bei der ersten Übergabe trug er einen weißen Pullover, bei der zweiten einen schwarzen Pullover.

Wer hat zwischen 1 Uhr und 3 Uhr im Bereich Hustadtring (unweit des Uni Centers) verdächtige Beobachtungen gemacht? Das ermittelnde Kriminalkommissariat nimmt Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Wir können nicht oft genug warnen: Trickdiebe sind erfinderisch! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld oder Wertgegenstände bittet und legen Sie auf. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.

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