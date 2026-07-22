Polizei Bochum

POL-BO: Mädchen (8) bei Verkehrsunfall in Langendreer leicht verletzt

Bochum (ots)

Eine Achtjährige zog sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 21. Juli, leichte Verletzungen zu.

Die Bochumerin fuhr gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Oberstraße. In Höhe der Hausnummer 57 kam es zur Kollision mit dem Auto eines 37-jährigen Bochumers, der in der Grundstücksausfahrt wartete, um auf die Oberstraße zu fahren.

Die Radfahrerin konnte nach aktuellem Kenntnisstand nicht rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die Autotür. Das Mädchen stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

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